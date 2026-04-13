الدولار يتراجع في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، مساء اليوم الاثنين، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق التداولات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار تراجعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 153900 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، مقارنة بـ154150 ديناراً صباح اليوم.

وأضاف أن أسعار البيع في محال الصيرفة ببغداد استقرت عند 154500 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 153500 دينار.

وفي أربيل، أشار إلى أن أسعار الدولار سجلت انخفاضاً، حيث بلغ سعر البيع 154050 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153900 دينار.