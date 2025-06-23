الدولار يتراجع في بغداد وأربيل مع افتتاح تعاملات الاثنين

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الاثنين، في أسواق العاصمة العراقية بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد سجلتا انخفاضاً في سعر صرف الدولار إلى 143700 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بعد أن كانت 144000 دينار يوم أمس الأحد.

وأشار إلى أن أسعار البيع في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد بلغت 144750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 142750 ديناراً.

وفي أربيل، سجل الدولار انخفاضاً طفيفاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 143700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 143500 دينار.