الدولار يتراجع في بغداد وأربيل مع افتتاح الأربعاء

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

تراجعت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 153400 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، مقارنة بـ153700 دينار عراقي سجلت يوم أمس الثلاثاء.

وأضاف أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 154000 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 153000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 153600 دينار مقابل كل 100 دولار، وسعر الشراء 153450 ديناراً مقابل 100 دولار.