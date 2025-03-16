الدولار يتراجع في بغداد وأربيل مع افتتاح التداولات

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الامريكي في أسواق العاصمة العراقية بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، مع افتتاح البورصات صباح اليوم الأحد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 148000 دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنة بما سجلته صباح أمس السبت 148200 دينار مقابل 100 دولار.

كما انخفضت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 147000 دينار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 147800 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147700 دينار.