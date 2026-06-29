الدولار يتراجع في بغداد وأربيل عند إغلاق الأسواق

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، عصر اليوم الاثنين، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق التداول.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار تراجعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 155,000 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت صباح اليوم 156,750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأضاف أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت إلى 155,500 دينار مقابل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 154,500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، تراجعت أسعار صرف الدولار أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 154,850 دينارًا مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 154,800 دينار مقابل 100 دولار.