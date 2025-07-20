الدولار يتراجع في بغداد وأربيل

شفق نيوز– بغداد/ اربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأحد، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتسجل 140,350 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما كانت قد سجلت يوم أمس السبت 140,700 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 141,250 ديناراً مقابل 100 دولار، وسعر الشراء 139,250 ديناراً.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 140,050 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 139,950 ديناراً.