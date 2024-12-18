الدولار يتراجع في بغداد ويستقر بأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، يوم الأربعاء، في أسواق بغداد، فيما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية، لتسجل 150950 دينارا مقابل 100 دولار، فيما سجلت أسعار الدولار صباح هذا اليوم 151150 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، استقرت حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 150000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار استقراراً، حيث بلغ سعر البيع 150400 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150300 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.