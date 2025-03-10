الدولار يتراجع في البورصة العراقية مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، عصر الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 148200 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 148500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 149250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 147250 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147900 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.