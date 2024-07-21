الدولار يتراجع في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، مقابل الدينار العراقي، صباح الأحد، في أسواق بغداد، و في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت بشكل طفيف مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجلت أمس السبت 149150 لكل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، انخفضت أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 150000 دينار، بينما بلغ الشراء 148000 دينار لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار تراجعاً في محال الصيرفة، حيث بلغ سعر البيع 149100 دينار، وسعر الشراء 149000 دينار لكل 100 دولار.