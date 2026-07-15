الدولار يتراجع عن أعلى مستوياته بضغط تباطؤ التضخم الأميركي ومخاوف قفزة النفط

شفق نيوز - بغداد/ أربيل

واصل الدولار الأميركي هبوطه، اليوم الأربعاء، متراجعاً عن أعلى مستوى له في أسبوعين، بعد أن أدت بيانات التضخم الأميركية -التي جاءت أقل من المتوقع- إلى تقليص احتمالات رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في المدى القريب، على الرغم من المخاوف المستمرة من أن قفزة أسعار النفط قد تُحفز التضخم مجدداً.

وتراجع الدولار إلى مستوى 162.08 مقابل الين الياباني بنسبة انخفاض بلغت 0.1%. وفي المقابل، ارتفع كل من اليورو والجنيه الإسترليني بنسبة 0.1%، ليتداولا عند 1.1433 دولار و1.3401 دولار على التوالي.

وفي أسواق العملات الأخرى، حافظ الدولار النيوزيلندي على مكاسبه القوية عند 0.5819 دولار محوماً قرب أعلى مستوياته في شهر، بينما استقر الدولار الأسترالي عند مستوى 0.6983 دولار.

وسجل مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى- تراجعاً طفيفاً ليصل إلى 100.81 نقطة، بعد أن كان قد هبط بنسبة 0.35% في الجلسة السابقة، مسجلاً أكبر خسارة يومية له في نحو أسبوعين.

وكان التضخم في أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة قد تباطأ بأكثر من المتوقع ليتراجع إلى 3.5% على أساس سنوي في حزيران/يونيو الماضي، مسجلاً انخفاضاً شهرياً بنسبة 0.4% للمرة الأولى منذ نيسان/أبريل 2020، مدفوعاً بهبوط أسعار الطاقة.

ومع ذلك، تحد هذه البيانات من تفاقم المخاوف الجيوسياسية في منطقة الخليج؛ حيث أدى التصعيد الأخير والضربات المتبادلة إلى دفع أسعار النفط نحو أعلى مستوياتها في شهر، وذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي إعادة فرض حصار بحري شامل على الموانئ الإيرانية وتوجيه ضربات جديدة لتقويض قدرات طهران العسكرية في مضيق هرمز.