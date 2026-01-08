الدولار يتراجع عند نهاية تعاملات الخميس في العراق

شفق نيوز– بغداد/ اربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الاميركي، في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مع الإغلاق مساء اليوم الخميس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار تراجعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 146,750 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت صباح اليوم 147,800 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 147,250 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 146,250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار كذلك، إذ بلغ سعر البيع 145,800 دينار مقابل 100 دولار، وسعر الشراء 145,700 دينار مقابل 100 دولار.