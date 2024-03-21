الدولار يتراجع بعد تثبيت المركزي الأمريكي للفائدة

شفق نيوز/ تراجع الدولار على نطاق واسع، يوم الخميس، بعد أن ثبت مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الفائدة وأبقى على توقعاته لخفض أسعار الفائدة لهذا العام رغم المفاجآت الصعودية للتضخم، كما أنه لم يتبن لهجة أكثر ميلا للإبقاء على التشديد النقدي كما كان يخشى بعض المستثمرين.

وارتفع الدولار الأسترالي في أحدث التعاملات 0.33 بالمئة إلى 0.6608 دولار أمريكي، بعد أن صعد أكثر من 0.4 بالمئة إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 0.6615 دولار في أعقاب بيانات الوظائف القوية.

وكان اليورو والجنيه الإسترليني من بين العملات الرئيسية التي سجلت أعلى مستوياتها في أسبوع مقابل الدولار يوم الخميس، وارتفعت العملتان إلى 1.09375 دولار و1.2798 دولار على التوالي.

واستقر مؤشر الدولار عند 103.23 بعد أن انخفض بأكثر من 0.5 بالمئة في جلسة التداول السابقة.

وارتفع الدولار النيوزيلندي في أحدث التعاملات 0.08 بالمئة إلى 0.6087 دولار أمريكي.

وصعد الين 0.4 بالمئة إلى 150.63 دولار بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 151.82 في الجلسة السابقة ونحو أدنى مستوى في عدة عقود.