الدولار يتذبذب بين بغداد وأربيل.. تعرف على سعر الصرف

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

استقرت أسعار صرف الدولار، مقابل الدينار، صباح الأحد، في أسواق بغداد، فيما انخفضت في أربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن اسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141600 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الاسعار التي سجلتها يوم امس السبت.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 142500 دينار مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 140500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فإن الدولار سجل انخفاضاً طفيفاً، حيث بلغ سعر البيع 141350 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141250 ديناراً مقابل 100 دولار.