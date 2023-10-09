الدولار يتخطى حاجز 160 ألفاً في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ تخطت أسعار الدولار الأمريكي حاجز الـ160 ألف دينار عراقي، في بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 160200 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت أسعار الدولار صباح هذا اليوم 159300 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 161250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 159250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 160350 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 160250 ديناراً مقابل 100 دولار.