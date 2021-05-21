الدولار يتجه نحو خسائر أسبوعية رغم انحسار المخاوف

شفق نيوز/ كان الدولار يحوم حول أدنى مستوياته الأخيرة يوم الجمعة وكان من المقرر أن يسجل انخفاضًا أسبوعيًا متواضعًا حيث تلاشت مخاوف التجار من الحديث التدريجي في دقائق بنك الاحتياطي الفيدرالي ، على الرغم من تراجع أسعار السلع والأعصاب بشأن تفشي الفيروسات كبح جماح الخسائر.

وتراجع الدولار عن الارتداد الذي حققه بعد الإشارة إلى المناقشات المستدقة المحتملة في المستقبل ، في دقائق من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أبريل ، مما أثار مخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة في وقت مبكر.

ويعتقد المستثمرون الآن أن أي إجراء لا يزال بعيدًا وأن المسار قد يكون واضحًا مرة أخرى لاستئناف الاتجاه الهبوطي لشهر أبريل حيث يضغط عجز التجارة والحسابات الأمريكية.

مقابل اليورو ، توقف الدولار عند 1.2230 دولار ، وهو ليس أعلى بكثير من أدنى مستوى في أربعة أشهر 1.2245 دولار الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع ويقترب من اختبار الدعم الرئيسي حول 1.2345 دولار. استقر مؤشر الدولار دون مستوى 90 وكان آخر مرة عند 89.777.

وانخفض المؤشر ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية ، بنحو 0.6٪ خلال الأسبوع حتى الآن. مقابل الين الياباني ، استقر الدولار عند 108.74 ، بخسارة أسبوعية بنسبة 0.5٪ تقريبًا.

وقال محللو ANZ في مذكرة: "لقد مر أكثر من 24 ساعة منذ أن شعرت الأسواق بالفزع من احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض مشترياته من الأصول ، ولكن بعد أن نام على ذلك ، يبدو المزاج أقل توتراً". "وهو ما يبدو معقولًا - ليس الأمر كما لو أن الاحتياطي الفيدرالي على وشك الرغبة في التصرف بالفعل."

ظلال من الشك

الشكوك المستمرة بشأن الاحتياطي الفيدرالي وكذلك القلق بشأن تفشي COVID-19 الجديد والقيود لاحتوائها في ماليزيا وتايلاند وتايوان وفيتنام وسنغافورة حافظت على استقرار معظم الشركات الكبرى في آسيا.

وأثر التراجع في أسعار السلع الأساسية بعد إجراءات كبح المضاربة في الصين برفق على الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي المعرضين للتصدير. سقط كل منها حوالي 0.2٪.

وقال موه سيونج سيم المحلل في بنك سنغافورة للعملات "إعادة فتح أوروبا هو موضوع يتم عرضه في الخلفية ، لكن الخوف أو عدم الخوف من تناقص الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يمثل مشكلة".

الجنيه الاسترليني ، الذي يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي وارتفع بنسبة 2.6٪ خلال شهر مايو حتى الآن ، تم تعليقه بعيدًا عن أعلى مستوياته في عدة سنوات حيث ينتظر التجار بيانات مبيعات التجزئة ومؤشر مديري المشتريات المقرر صدورها في وقت لاحق يوم الجمعة.

قد تكون أرقام شهر أبريل محبطة بسبب عمليات الإغلاق ، لكن الأمل هو أن إعادة فتح بريطانيا هذا الأسبوع ستضع أساسًا قويًا للتعافي في عدد السكان حيث حصل ثلاثة أرباع البالغين فقط على اللقاحات الأولى.

واستقر آخر تداول للجنيه الاسترليني عند 1.4185 دولار.

وترك الين الياباني وراءه في كل التركيز الأخير على التضخم ، والتناقص والارتفاعات المستقبلية. يقترب من أضعف مستوياته في ثلاث سنوات عند 133.02 لكل يورو ويتجه لخسارة أسبوعية خامسة على التوالي مقابل العملة الموحدة.

مقابل الدولار ، انخفض الين بنسبة 5٪ خلال العام حتى الآن وهو أسوأ عملات مجموعة العشرة أداءً. لقد كان أداؤه أسوأ في بعض الأزواج ، حيث فقد ما يقرب من 10٪ على الدولار الكندي وما يقرب من 9٪ على الجنيه.