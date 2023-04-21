الدولار يتجه لأول مكسب من 5 أسابيع

شفق نيوز/ ارتفع الدولار الأمريكي في وقت مبكر من الجلسة الأوروبية يوم الجمعة، ويبدو أنه مستعد لتحقيق مكاسبه الأسبوعية الأولى منذ أكثر من شهر وسط تزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيشدد السياسة النقدية الشهر المقبل.

في الساعة 07:05 بتوقيت جرينتش، تداول مؤشر الدولار بارتفاع نسبته 0.1٪ أعلى إلى 101.720، في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بمقدار حوالي 0.3٪ ، بعد خمسة أسابيع متتالية من الخسائر.

أشارت تعليقات عدد من صانعي السياسة الفيدراليين هذا الأسبوع إلى قيام البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أوائل مايو، معتبرين أن التضخم لا يزال عند مستويات تسبب أزمة وأن السياسة النقدية يجب أن تكون مشددة وتظل الفائدة عند مستويات مرتفعة.

ومع ذلك، قد تكون هذه هي الزيادة الأخيرة في الدورة حيث تشير البيانات الاقتصادية إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، وتقوم أسواق المال بتسعير خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من يوليو وحتى نهاية العام.

من المقرر صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أبريل في وقت لاحق من يوم الجمعة، والتي ستوفر مزيدًا من الوضوح بشأن الصحة الاقتصادية العامة لأكبر اقتصاد في العالم.

انخفض زوج اليورو دولار بنسبة 0.2٪ إلى 1.0947.

قالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس إن السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي "لا يزال أمامها بعض الطريق لتقطعه" لإعادة التضخم نحو هدفها البالغ 2٪ ، مما يشير إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة.

قال المحللون في آي إن جي في مذكرة: "رواية البنك المركزي الأوروبي داعمة بشكل معتدل لليورو، لكن البيئة الدولية لا تفضل ارتفاعًا كبيرًا فوق 1.10 في زوج اليورو / الدولار الأمريكي".

انخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 0.3٪ إلى 1.2403، بعد تراجع مبيعات التجزئة بنسبة أكبر من المتوقع بنسبة 0.9٪ في آذار (مارس) مقارنة بشباط (فبراير) ، مع تأثر المستهلكين البريطانيين بارتفاع معدل التضخم الذي بقي في خانة العشرات في آذار (مارس).

في أنباء أخرى، تراجع زوج الاسترالي دولار بنسبة 0.8٪ إلى 0.6688، وانخفض الدولار ين بنسبة 0.3٪ إلى 133.88 ، مع محدودية الخسائر بعد أن أظهرت البيانات نمو الصادرات اليابانية أكثر من المتوقع في آذار (مارس) ، بينما ارتفعت الواردات بوتيرة أبطأ من المتوقع.

ارتفع سعر اليوان الصيني بنسبة 0.3٪ إلى 6.8948، بعد أن أظهرت البيانات أن قطاع التصنيع المهم في الصين لا يزال يعاني من بطء الطلب.