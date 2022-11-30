الدولار يتجه لأكبر خسارة شهرية منذ 2010

شفق نيوز/ تراجع الدولار الأمريكي من أعلى مستوى في أسبوع، يوم الأربعاء، قبيل كلمة لـ "جيروم باول" رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بينما وضعه التفاؤل بشأن تخفيف قيود كوفد- 19 الصارمة في الصين في طريق تسجيل أكبر خسارة شهرية في أكثر من 10 سنوات.

وارتفع اليورو في أحدث معاملات 0.2% إلى 1.0348 دولاراً بعدما سجل أدنى مستوى في أسبوع في وقت سابق اليوم، عند 1.0319 دولار، كما ارتفع اليورو أمام الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 86.46 بنساً.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأجنبية أمام 6 عملات رئيسية، 0.22% إلى 106.64 منخفضاً من مستوى مرتفع بلغ 106.90 الليلة الماضية.

وانخفض مؤشر الدولار نحو 4.3% في نوفمبر/ تشرين الثاني مسجلاً أكبر خسارة شهرية منذ يونيو/ حزيران 2010 حيث رفع المستثمرون رهاناتهم على أن يكون التضخم قد بلغ ذروته يتخذ الفدرالي الأميركي قريباً موقفاً أكثر ليونة تجاه السياسة النقدية.

وسيلقي باول كلمته في معهد بروكينجز متناولاً التوقعات الاقتصادية وسوق الوظائف بينما من المقرر صدور بيانات التوظيف بالقطاع الخاص في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني

وارتفع الدولار 0.1% أمام الين الياباني إلى 138.75 ين، واستقر الاسترليني عند 1.1962 دولار.

وارتفع اليوان الصيني في التعاملات الخارجية أمام الدولار الذي انخفض 0.1% إلى 7.1483 يوان.