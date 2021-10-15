الدولار يتجه إلى أول انخفاض أسبوعي متراجعا من أعلى مستوى بعام واحد

شفق نيوز/ يتجه الدولار إلى أول انخفاض أسبوعي له مقابل أقرانه الرئيسيين منذ بداية الشهر الماضي ، متراجعًا من أعلى مستوى في عام واحد حيث حول التجار انتباههم إلى الوقت الذي سيبدأ فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة.

لم يتغير مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة منافسات ، كثيرًا عند 94.034 يوم الجمعة. وهو في طريقه نحو انخفاض 0.1٪ هذا الأسبوع على الرغم من بلوغه أعلى مستوى له منذ 25 سبتمبر من العام الماضي عند 94.563 يوم الثلاثاء.

كما أن معنويات السوق المحسنة ، والتي أدت إلى ارتفاع الأسهم العالمية وأسعار السلع وعائدات السندات ، تؤثر أيضًا على الدولار كملاذ آمن.

فقط مقابل الين - وهو ملاذ آمن آخر - تمكن الدولار من الحفاظ على زخم الأسابيع الخمسة الماضية ، حيث ارتفع بنسبة 0.16٪ يوم الجمعة ولمس 113.885 ين للمرة الأولى منذ ديسمبر 2018.

وارتفع الدولار منذ أوائل سبتمبر وسط توقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيشدد السياسة النقدية بشكل أسرع مما كان متوقعا في السابق وسط تحسن الاقتصاد وارتفاع أسعار الطاقة.

وأكدت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر هذا الأسبوع أن التقليل التدريجي من التحفيز سيبدأ هذا العام ، على الرغم من أن صانعي السياسة منقسمون بشدة حول التضخم وما ينبغي عليهم فعله حيال ذلك.