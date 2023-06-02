الدولار يتجه إلى أكبر انخفاض أسبوعي منذ مطلع 2003

شفق نيوز/ اتجه الدولار إلى أكبر انخفاض أسبوعي له منذ منتصف يناير يوم الجمعة حيث سادت وجهة نظر بين المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيتخلى عن رفع سعر الفائدة هذا الشهر ، مما سيقلل من جاذبية الدولار للمشترين غير الأمريكيين.

كما أدى إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي لمشروع قانون لتعليق سقف الديون وتجنب التخلف عن السداد الكارثي إلى إزالة أحد أعمدة دعم الدولار ، والذي كان للمفارقة أحد المستفيدين الرئيسيين بسبب وضعه كملاذ آمن.

وارتفع الدولار الأسترالي بعد زيادة الحد الأدنى للأجور مما أثار رهانات البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى الأسبوع المقبل.

وتراجع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست أخرى ، بنحو 0.8 بالمئة هذا الأسبوع ، في أكبر خسارة أسبوعية له منذ منتصف يناير كانون الثاني. كان آخر انخفاض بنسبة 0.1 ٪.

ودعم بعض الضعف في بيانات التصنيع الأمريكية خلال الليل حالة التوقف المؤقت ، على الرغم من استمرار أرقام الوظائف في الارتفاع ، مع التركيز أكثر من المعتاد على تقرير الوظائف غير الزراعية الشهري في وقت لاحق من اليوم.

وتقوم أسواق المال بتسعير احتمال ارتفاع بنسبة 29٪ تقريبًا ، انخفاضًا من حوالي 70٪ في وقت سابق من الأسبوع.

وارتفع الدولار إلى المنطقة الإيجابية مقابل الين ، بعد أن سجل أطول سلسلة من الخسائر اليومية مقابل العملة اليابانية منذ نوفمبر الماضي ، مع أربعة أيام من التراجع. وارتفع الدولار في أحدث تعاملات 0.1٪ إلى 138.89 ين ياباني.

يميل الزوج إلى تتبع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل ، والتي كانت عند 3.61 ٪ بعد انخفاضها إلى أدنى مستوى لها منذ 18 نوفمبر بين عشية وضحاها.

استقر اليورو عند 1.0769 دولار ، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في أسبوع واحد عند 1.07685 دولار يوم الخميس ، عندما قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن المزيد من تشديد السياسة أمر ضروري.

في غضون ذلك ، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لرفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار يوم الخميس ، مما يعده للرئيس جو بايدن للتوقيع قبل الموعد النهائي يوم الاثنين.

وارتفع الدولار الاسترالي بنسبة تصل إلى 0.68٪ إلى 0.662 دولار ، وهو أقوى مستوى منذ 24 مايو. وكان الدافع الأساسي هو إعلان هيئة تحديد الأجور المستقلة في أستراليا أنها سترفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 5.75٪ اعتبارًا من 1 يوليو.

ويضع التجار حاليًا فرصة بنسبة 67٪ أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. حتى لو لم يحدث ارتفاع الأسبوع المقبل ، فإن الأسواق تتوقع ارتفاعًا بحلول الخريف.