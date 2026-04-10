الدولار يتجه لـ"أكبر" خسارة أسبوعية

يتجه الدولار الأميركي، يوم الجمعة، لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ عدة أشهر، مع تزايد التفاؤل بإمكانية نجاح المحادثات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران.

ووفق وكالة رويترز، فإن مؤشر الدولار انخفض بنحو 1.3% خلال الأسبوع، في ظل توجه المستثمرين نحو عملات أخرى أكثر مخاطرة، مع انحسار المخاوف من تصعيد كبير في الحرب.

كما سجلت عملات رئيسية مثل اليورو والجنيه الإسترليني والدولارين الأسترالي والنيوزيلندي مكاسب ملحوظة، مدفوعة بآمال استمرار التهدئة ونجاح المسار الدبلوماسي.

وكان الدولار قد ارتفع في وقت سابق كملاذ آمن خلال ذروة التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران، إلا أن التوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت دفع المستثمرين إلى التخلي عنه لصالح أصول أكثر خطورة.

وتترقب الأسواق نتائج المحادثات المقررة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، والتي يُتوقع أن تحدد اتجاه الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.