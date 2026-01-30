الدولار يتجه لتكبد خسائر للأسبوع الثاني تواليا

شفق نيوز - بغداد

يتجه الدولار لتكبد خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، اليوم الجمعة، إذ زادت التهديدات بفرض رسوم جمركية على الدول التي تجري معاملات تجارية مع كوبا من التوتر العالمي الذي أضعف الطلب على الأصول الأمريكية.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترمب وقع على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية على الدول التي تزود كوبا بالنفط لتزيد الاضطرابات الجيوسياسية القائمة بالفعل وتشمل إيران وفنزويلا وجرينلاند وأوروبا.

وفي الولايات المتحدة، ظهر بصيص من الأمل بفضل اتفاق في مجلس الشيوخ من شأنه تجنب إغلاق جزئي لأنشطة الحكومة. وفي اليابان، أظهرت البيانات تباطؤ التضخم في طوكيو لكنه جاء متماشيا مع هدف البنك المركزي.

وكتب مانتاس فاناجاس كبير الاقتصاديين في مجموعة ويستباك في مذكرة "واصل مؤشر الدولار الاتجاه الهبوطي إذ زادت تهديدات ترامب بشن عمل عسكري ضد إيران من الضغوط".

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.2 بالمئة إلى 96.35، ليقلص خسائره الأسبوعية إلى 1.1 بالمئة.

وانخفض اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.194 دولار. وتراجع الين 0.17 بالمئة إلى 153.39 مقابل الدولار. وانخفض الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3791 دولار، وفقا لوكالة رويترز.

ووصل الدولار إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات في وقت سابق من الأسبوع بعد أن بدا أن ترامب يتجاهل تراجع العملة، ثم تعافت العملة الأمريكية بعض الشيء عقب حديث وزير الخزانة سكوت بيسنت عن أن واشنطن تتبع سياسة الدولار القوي.

وقالت عدة مصادر إن ترامب يدرس خيارات للتعامل مع إيران تشمل شن ضربات محددة الأهداف على قوات الأمن والقادة لتشجيع المتظاهرين على الخروج إلى الشوارع. ووصف ترامب السفن في المنطقة بأنها "أسطول" يبحر إلى إيران.

وأنهى الدولار الأسبوع الماضي بأكبر انخفاض له منذ أبريل نيسان الماضي لأسباب منها المخاوف حيال سياسة الولايات المتحدة تجاه جرينلاند.

وتلقى الدولار بعض الدعم بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء على خلفية ما وصفه رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول بأنه اقتصاد قوي.

ووفر انخفاض الدولار متنفسا للعملة اليابانية التي جرى تداولها في نطاق 152 إلى 154 مقابل الدولار خلال معظم أيام الأسبوع بفضل الحديث عن مراجعة أسعار الفائدة من قبل الولايات المتحدة واليابان الأسبوع الماضي - وهي خطوة غالبا ما يُنظر إليها على أنها تمهيد للتدخل.

وأظهرت بيانات اليوم الجمعة أن أسعار المستهلكين الأساسية في طوكيو ارتفعت اثنين بالمئة في يناير كانون الثاني مقارنة بالعام الماضي، وتباطأت عن الشهر السابق لكنها جاءت متوافقة مع هدف بنك اليابان.

وخسر الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.7033 دولار. وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.6066 دولار.

وبالنسبة للعملات المشفرة، انخفض سعر بتكوين 0.1 بالمئة إلى 84309.27 دولارا، وهبطت عملة إيثر 0.3 بالمئة إلى 2808.19 دولارا.