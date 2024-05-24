الدولار يتجه لتسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي له خلال شهر ونصف

شفق نيوز/ اتجه الدولار لتسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي له في شهر ونصف اليوم الجمعة، مدعوما بقوة الدولار الأمريكي المفاجئة. المؤشرات الاقتصادية والنبرة المتشددة في محاضر مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض الدولار الأسترالي 1.3% إلى 0.6605 دولار أمريكي خلال الأسبوع حتى الآن، وانخفض الدولار النيوزيلندي حوالي 0.6% إلى 0.6098 دولار أمريكي. وجرى تداول اليورو عند 1.0814 دولار، بانخفاض 0.5% خلال الأسبوع.

وأظهرت أرقام شهر مايو بين عشية وضحاها في الولايات المتحدة. وتسارع النشاط التجاري إلى أعلى مستوى خلال ما يزيد قليلا عن عامين، وأعلن المصنعون عن ارتفاع في أسعار مجموعة من المدخلات، مما أدى إلى تراجع السوق الأمريكية. توقعات خفض أسعار الفائدة.

كما أظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو والذي نُشر هذا الأسبوع نقاشًا حيويًا بين صناع السياسة حول ما إذا كانت أسعار الفائدة الحالية مقيدة بما يكفي لتهدئة التضخم، مما فاجأ المستثمرين مرة أخرى الذين توقعوا تخفيضات في أسعار الفائدة.

وواصلت مكاسب الدولار ضغوطا شديدة على الين الذي تراجع بنحو 0.8% خلال الأسبوع حتى الآن إلى 157.10 للدولار. وانخفض الين أيضًا على العملات المعدنية ووصل إلى 169.65 مقابل اليورو، وهو ليس بعيدًا عن أدنى مستوى خلال 22 عامًا الذي سجله الشهر الماضي عند 171.44.

وتباطأ التضخم الأساسي في اليابان للشهر الثاني على التوالي في أبريل، ليتوافق مع توقعات السوق عند 2.2%.

وتلقى اليورو دفعة صغيرة يوم الخميس مع ارتفاع مؤشر الأجور الأوروبي الرئيسي، مما يدل على ارتفاع وتيرة الأجور المتفاوض عليها بنسبة 4.7٪ في الربع الأخير. وأثار ذلك رهانات السوق على خفض أسعار الفائدة في يونيو حزيران لأوروبا وساعد في رفع اليورو بعيدا عن أدنى مستوى في تسعة أشهر أمام الجنيه الاسترليني.

ومع ذلك، كانت التحركات متواضعة ونشر البنك المركزي الأوروبي منشورًا على مدونته، ويفتح علامة تبويب جديدة تسلط الضوء على العوامل الفريدة التي تساهم في ارتفاع الأجور. لا تزال أسواق الأسعار تسعر فرصة بنسبة 90٪ تقريبًا لخفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة الشهر المقبل.

وكانت تحركات العملة متواضعة في الجزء الأول من الجلسة الآسيوية وانخفضت أسواق الأسهم. بدأت الصين يومها الثاني من المناورات الحربية حول تايوان. واستقر اليوان الصيني في التجارة الخارجية ويتطلع إلى انخفاض أسبوعي عند 7.2858 للدولار.

الولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس الدولار مقابل سلة من ستة عملات رئيسية، بنسبة 0.6٪ تقريبًا خلال الأسبوع إلى 105.07، في طريقه لتحقيق أكبر ارتفاع في أسبوع واحد منذ منتصف أبريل.

في وقت لاحق من اليوم سوف يراقب التجار أرقام الناتج المحلي الإجمالي الألماني النهائية، ومبيعات التجزئة البريطانية والكندية، ومبيعات التجزئة الأمريكية، والمزيد. طلبيات السلع المعمرة وخطابات صناع القرار في البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي - ولا سيما محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر حول أسعار الفائدة الأطول أجلاً.