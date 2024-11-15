الدولار يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر

شفق نيوز/ يتجه الدولار لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر بدعم من توقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بشكل أقل وتقديرات بأن سياسات دونالد ترامب قد تزيد من التضخم عندما يتولى منصبه في يناير.

ويحوم الدولار قرب أعلى مستوى في عام مقابل سلة من العملات عند 106.88 ويمضي لتحقيق مكسب أسبوعي 1.8 بالمئة في ما سيكون أفضل أداء له منذ سبتمبر أيلول.

ويتجه اليورو من جانبه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في سبعة أشهر بهبوط بواقع 1.75 بالمئة. ووصلت العملة الأوروبية الموحدة في أحدث التداولات إلى 1.0530 دولار لتظل قرب أدنى مستوى لها في عام والذي سجلته في الجلسة السابقة.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.02 بالمئة إلى 1.2666 دولار ويتجه لخسارة أسبوعية باثنين في المئة بما يمثل أكبر تراجع أسبوعي له منذ يناير كانون الثاني 2023.

وقال رئيس المركزي الأميركي جيروم باول أمس الخميس إن البنك ليس بحاجة إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة، وأرجع هذا لاستمرار النمو الاقتصادي وقوة سوق العمل.

وتفاعل متعاملون مع تصريحاته بتقليص رهاناتهم على وتيرة وحجم تخفيضات أسعار الفائدة. ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي فقد انخفضت الرهانات على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل إلى 48.3 بالمئة فقط من 82.5 بالمئة قبل يوم.

ومن المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة وتشديد قوانين الهجرة في ظل إدارة الرئيس المنتخب ترامب إلى زيادة التضخم، مما قد يؤدي إلى إبطاء دورة التيسير النقدي في الأجل الأبعد.

وفي مقابل الدولار القوي، عاد الين إلى دائرة الضوء مرة أخرى وواصل تراجعه لمستوى سبق أن تطلب تدخل السلطات اليابانية.

وانخفض الين 0.2 بالمئة أمام الدولار إلى 156.57 ينا، ويتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي 2.5 بالمئة.

كما هبط الدولار الأسترالي 0.06 بالمئة إلى 0.6450 دولار ويتجه لتراجع بأكثر من اثنين بالمئة خلال الأسبوع في أسوأ أداء أسبوعي له في أربعة أشهر.

ويمضي كذلك الدولار النيوزيلندي لتسجيل تراجع أسبوعي باثنين في المئة. وانخفض في أحدث التداولات 0.05 بالمئة إلى 0.5846 دولار ليظل قريبا من أدنى مستوى له في عام.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، تراجعت بتكوين لما دون 90 ألف دولار وسط إقبال بعض المستثمرين على جني الأرباح بعد أداء مميز.