الدولار يتجه لتسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي

شفق نيوز - أربيل

يتجه الدولار، اليوم الجمعة، لتسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي وسط تعاملات حذرة، إذ ​حفز وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان واحتمالات ‌إجراء محادثات جديدة مع إيران المستثمرين على الابتعاد قليلا عن الملاذات الآمنة.

ودخل وقف لإطلاق النار لمدة عشرة أيام بين لبنان وإسرائيل ​حيز التنفيذ أمس الخميس، وقال الرئيس دونالد ترامب ​إن اجتماعا جديدا ربما يعقد بين الولايات المتحدة ⁠وإيران مطلع الأسبوع.

وفي غضون ذلك، خفض المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون ​طموحاتهم بشأن التوصل إلى اتفاق سلام شامل، ويتطلعون الآن ​لمذكرة تفاهم مؤقتة تمنع تجدد الصراع، مع بقاء القضية النووية عقبة أساسية.