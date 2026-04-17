الدولار يتجه لتسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي
شفق نيوز - أربيل
يتجه الدولار، اليوم الجمعة، لتسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي وسط تعاملات حذرة، إذ حفز وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان واحتمالات إجراء محادثات جديدة مع إيران المستثمرين على الابتعاد قليلا عن الملاذات الآمنة.
ودخل وقف لإطلاق النار لمدة عشرة أيام بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ أمس الخميس، وقال الرئيس دونالد ترامب إن اجتماعا جديدا ربما يعقد بين الولايات المتحدة وإيران مطلع الأسبوع.
وفي غضون ذلك، خفض المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون طموحاتهم بشأن التوصل إلى اتفاق سلام شامل، ويتطلعون الآن لمذكرة تفاهم مؤقتة تمنع تجدد الصراع، مع بقاء القضية النووية عقبة أساسية.