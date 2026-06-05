الدولار يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية مع استمرار التوترات في المنطقة

شفق نيوز - أربيل

يختبر الين مستوى 160 للدولار، اليوم الجمعة، من جديد مما دفع المسؤولين اليابانيين إلى إطلاق التحذيرات، في حين يتجه الدولار لتحقيق مكاسب ​أسبوعية مع تزايد تدفقات الأموال نحو الملاذات الآمنة في ظل توتر ‌منطقة الخليج.

وتراجع الين لفترة وجيزة في التعاملات المبكرة إلى مستوى 160 الحرج مقابل الدولار، وذلك للجلسة الثالثة على التوالي، رغم التصريحات الصادرة عن السلطات. ويُنظر إلى مستوى 160 على نطاق واسع ​في الأسواق على أنه الخط الأحمر الذي يمكن أن تتدخل السلطات عنده

وقالت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، اليوم الجمعة، إن بلادها مستعدة للرد بالشكل المناسب في أي وقت مستعدة للرد بالشكل ⁠المناسب في أي وقت فيما يتعلق بسوق الصرف وتحتفظ بالحق في اتخاذ "إجراءات حاسمة" ​ضد التقلبات المفرطة.

ويتجه الين الآن لتسجيل انخفاضه للأسبوع الرابع على التوالي، وهي سلسلة لم ​تشهدها الأسواق منذ فبراير شباط، مما يمحو بشكل كبير المكاسب التي حققها بفضل التدخل خلال الشهر الماضي والذي بلغت تكلفته 73 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة ما ​لم يؤد أي تصعيد حاد في الصراع في الشرق الأوسط إلى اضطراب بالأسواق، ​إذ تضيف تكاليف الوقود المتزايدة الناجمة عن أزمة الطاقة إلى الضغوط المتصاعدة على الأسعار في الداخل، ‌وفقا ⁠لما قالته مصادر لـ"رويترز".

تواجه مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف القتال في الشرق الأوسط وإبرام اتفاق سلام مع طهران عقبات جديدة بعد أن رفضت جماعة حزب الله المدعومة من إيران وقفا جديدا لإطلاق النار في ​لبنان أمس الخميس، ​في حين أعلنت ⁠إسرائيل أنها لن تسحب قواتها من البلاد.

وأدى تصاعد الأعمال القتالية هذا الأسبوع إلى دفع عقود برنت الآجلة بقوة فوق 90 دولارا ​ودعم الدولار بفضل تدفقات الملاذ الآمن.

واستقر اليورو عند 1.1612 دولار ​مرتفعا 0.02 ⁠بالمئة حتى الآن في آسيا، واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.34228 دولار. ويتجه كلاهما نحو خسارة أسبوعية طفيفة.

وانخفض الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر 0.1 بالمئة إلى 0.71265 دولار، واستقر الدولار النيوزيلندي ⁠عند 0.5867 ​دولار مع ارتفاع أسبوعي باثنين في المئة.

ولم يطرأ ​تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات من بينها الين ​واليورو، عند 99.434، ويتجه لتحقيق مكاسب 0.5 بالمئة خلال الأسبوع.