الدولار يتجه صوب أكبر انخفاض أسبوعي خلال قرابة 3 أشهر

شفق نيوز/ اتجه الدولار صوب أكبر انخفاض أسبوعي مقابل اليورو في شهرين ونصف الشهر اليوم الجمعة وسط علامات على تباطؤ التضخم وتراجع العملة الأمريكية.

وارتفع اليورو 0.9% مقابل الدولار هذا الأسبوع، بعد أن اخترق مستوى المقاومة حول 1.0855 دولار ويتداول عند مستوى مرتفع عند 1.0895 دولار في أعقاب صعود الدولار الأمريكي.

وكان آخر سعر عند 1.0861 دولار. شهر أبريل السنوي في الولايات المتحدة وقد جاءت أرقام التضخم متوافقة مع التوقعات، ولكن نظرًا لأنها كانت أقل من الشهر السابق، فقد شجعت الثقة في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة في سبتمبر وديسمبر - مما أدى إلى ارتفاع الأسهم والسندات والضغط على الدولار.

واستقرت مبيعات التجزئة أيضًا في أبريل/نيسان وأضعف من المتوقع، وانخفض إنتاج الصناعات التحويلية بشكل غير متوقع.

وفي الوقت نفسه، على الرغم من أن الأسواق تسعر تخفيضات أسعار الفائدة الأوروبية ابتداء من يونيو/حزيران، فقد أظهرت البيانات الأخيرة بعض المفاجآت الصعودية.

ونما الاقتصاد الألماني أكثر من المتوقع في الربع الأخير وارتفعت معنويات المستثمرين إلى أعلى مستوياتها منذ عامين.

وارتفع الدولار الأسترالي والنيوزيلندي أكثر من 1% مقابل الدولار الأمريكي. الدولار هذا الأسبوع، مع ارتفاع الدولار النيوزيلندي بنسبة 1.7% ويتطلع إلى أفضل أسبوع له خلال العام.

عند 0.6675 دولار أمريكي، انخفض الدولار الأسترالي من أعلى مستوى في أربعة أشهر حيث يبدو أن الارتفاع المفاجئ في أرقام البطالة يحد من أي خطر لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

واستقر الدولار النيوزيلندي في آخر مرة عند 0.6120 دولار أمريكي مع تطلع المتداولين إلى اجتماع البنك المركزي الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يظل سعر الفائدة الرسمي عند 5.5%.

وارتفع الجنيه الإسترليني 1.1% هذا الأسبوع إلى 1.2664 دولار. واستقر الين الياباني على نطاق واسع عند 155.48.

وفي أسواق العملات المشفرة، ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 6.6% هذا الأسبوع لتصل إلى 65,343 دولارًا.

ومن المقرر صدور بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في الصين في وقت لاحق من الجلسة، كما سيتم نشر أرقام مؤشر أسعار المستهلك الأوروبي النهائية في وقت لاحق يوم الجمعة.