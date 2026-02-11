الدولار يتجاوز 163 ألف تومان والتضخم يصل 60% في إيران

شفق نيوز- طهران

واصلت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعها أمام التومان الإيراني، اليوم الأربعاء، حيث تجاوز سعر صرف الدولار 163 ألف تومان، وسط تصاعد التوترات مع واشنطن.

وبلغ سعر الدولار 163.700 ألف تومان، فيما سجل اليورو 195 ألف تومان، والجنيه الإسترليني 224 ألف تومان، بالتوازي مع تصاعد التكهنات بشأن احتمال شن الولايات المتحدة الأميركية هجوماً ضد طهران.

في غضون ذلك، أعلن مركز الإحصاء الإيراني تسجيل أعلى معدل تضخم خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وذكر التقرير أن معدل التضخم النقطي، أي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، بلغ مستوى غير مسبوق عند 60%.

وأوضح المركز أن مؤشر أسعار المستهلك للأسر الإيرانية وصل إلى 469.4 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 7.9% مقارنة بالشهر السابق، و60% مقارنة بشهر يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، و44.6% خلال الاثني عشر شهراً الماضية.