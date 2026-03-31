الدولار يتجاوز 155 ألف دينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، مقابل الدينار العراقي، صباح الثلاثاء، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن أسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 155250 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم امس الاثنين 155200 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى استقرار أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 155750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 154750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 155500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 155350 ديناراً مقابل 100.