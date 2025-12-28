الدولار يتجاوز 140 ألف تومان.. تعرف على أسعار العملات في إيران

شفق نيوز- طهران

واصلت أسعار الدولار والعملات الاخرى ارتفاعاتها القياسية في السوق الإيرانية، يوم الأحد، حيث وصل سعر الدولار الأميركي في السوق الحرة بطهران 141.950 ألف تومان.

كما بلغ سعر كل جنيه إسترليني نحو 191 ألف تومان، وسعر اليورو أكثر من 167 ألف تومان.

وفي الأسابيع الماضية، اجتاحت موجة صعودية أسواق العملات والذهب في إيران، ومع تحقيق أرقام قياسية متتالية، فقد شكّلت مسارًا جديدًا لارتفاع الأسعار.

وفي الأشهر الأخيرة، زاد التضخم الجامح وارتفاع أسعار العملات الأجنبية من المخاوف بشأن تدهور الوضع الاقتصادي في إيران.

وقد تفاقم هذا الاتجاه بعد عودة العقوبات الأممية، وتأكيد المسؤولين الإيرانيين على استمرار البرنامج النووي.

وخلال العام الماضي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في إيران بنسبة تزيد على 66% في المتوسط.

وفي وقت تتصاعد فيه حدة الأزمات المالية والاقتصادية المختلفة في إيران، قدّم الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، في 23 ديسمبر الجاري مشروع ميزانية العام الجديد (يبدأ 21 مارس/ آذار 2026) إلى البرلمان الإيراني.

ومع ذلك، اعتبر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الجمعة 26 ديسمبر، أن العقوبات، رغم أثرها على الوضع الاقتصادية، تمثل عاملاً لـ "الاستقلال" و"النضوج" في الصناعات الدفاعية والصاروخية، وقال: "لقد دفعتنا العقوبات إلى الابتعاد عن الاقتصاد الأحادي المرتكز على النفط".