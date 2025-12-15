الدولار يتجاوز 13 ألف تومان.. العملة الإيرانية تواصل الهبوط

شفق نيوز- طهران

تواصل أسعار العملات ارتفاعها إزاء التومان الإيراني، ليسجل الدولار الأميركي أكثر من 130 ألف تومان، اليوم الاثنين.

وأفادت مواقع إلكترونية متخصصة في متابعة أسعار العملات بإيران، اليوم الاثنين 15 كانون الأول، بأن سعر كل دولار أميركي ارتفع الى 131700 ألف تومان، واليورو إلى أكثر من 154 ألف تومان، والجنيه الإسترليني إلى أكثر من 175 ألف تومان.

وشهدت الأسواق الإيرانية، خلال الأسابيع الماضية، موجة صعود في أسعار العملات والذهب، مع تسجيل أرقام قياسية متتابعة، ما فتح مسارًا جديدًا لزيادة الأسعار.

وقال وزير الاقتصاد والمالية الإيراني، علي مدني ‌زاده، تعليقًا على هذا الارتفاع الكبير في سعر الدولار: "في ظل الحرب، تم إحداث أضرار بمئات الآلاف من مليارات التومانات، فهل تتوقعون انخفاض الدولار؟ عندما تتعرض البلاد لهجوم لم يسبق له مثيل؟".

وأضاف: "هل تتوقعون ألا يرتفع التضخم أثناء الحرب؟ لو لم يكن كذلك، كان يجب أن تتفاجؤوا".

وجاء ارتفاع سعر الدولار في إيران بالتزامن مع زيادة أسعار البنزين، حيث تم تنفيذ خطة البنزين الثلاثي الأسعار ابتداءً من صباح يوم السبت 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري في جميع أنحاء إيران.

وفي العام الماضي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في إيران بنسبة تزيد على 66 في المائة في المتوسط.