الدولار يتجاوز حاجز 153 ألف دينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، صباح اليوم الخميس، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 153500 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الأربعاء 152300 دينار مقابل 100دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 154500 دينار، بينما بلغ الشراء 152500 دينار لكل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً في محال الصيرفة حيث بلغ سعر البيع 153600 دينار مقابل الدولار، وسعر الشراء 153400 دينار مقابل 100 دولار.