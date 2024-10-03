الدولار يتجاوز حاجز 153 ألف دينار في بغداد وأربيل

الدولار يتجاوز حاجز 153 ألف دينار في بغداد وأربيل
2024-10-03T07:03:52+00:00

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، صباح اليوم الخميس، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 153500 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الأربعاء 152300 دينار مقابل 100دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 154500 دينار، بينما بلغ الشراء 152500 دينار لكل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً في محال الصيرفة حيث بلغ سعر البيع 153600 دينار مقابل الدولار، وسعر الشراء 153400 دينار مقابل 100 دولار.

أخبار ذات صلة arrow right header.svg

Shafaq Live
Shafaq Live
عربي
عربي
Radio radio icon