الدولار يتجاوز حاجز 151 ألف دينار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار في أسواق بغداد، وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151500 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 150600 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 152500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 150500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل فقد سجل الدولار ارتفاعاً ايضا، حيث بلغ سعر البيع 151550 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 151450 ديناراً مقابل 100 دولار.