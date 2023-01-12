الدولار والأعلاف يشُعلان بيض ديالى والإنقاذ من كوردستان

شفق نيوز/ سجلت أسعار بيض المائدة في ديالى، يوم الخميس، ارتفاعا كبيرا جراء ارتفاع اسعار صرف الدولار وغلاء الأعلاف الحيوانية اللازمة، فيما تترقب المحافظة فتح استيراد البيض عبر محافظات كوردستان.

وقال مدير اعلام زراعة ديالى محمد جبار المندلاوي لوكالة شفق نيوز، إن ارتفاع اسعار صرف الدولار وزيادة أسعار الأعلاف تسبب بصعود سعر بيض المائدة في الأسواق المحلية وسط امتعاض شعبي واسع.

ورجح المندلاوي، أن تنخفض أسعار البيض بشكل كبير خلال الأيام القادمة بعد موافقة وزارة الزراعة على دخول البيض عبر اقليم كوردستان لسد حاجة السوق المحلي.

من جانبها أكدت مديرة زراعة كرميان شادية حسين، لوكالة شفق نيوز، عدم وجود مشاريع إنتاجية للبيض في محافظات وحدة كرميان، لافتة إلى أن المشاريع في مراحلها الأولية.

وبينت حسين أن البيض المستورد لن يدخل المحافظات الاخرى عبر كرميان بل من اربيل ودهوك والسليمانية بالتنسيق بين وزارتي الزراعة الاتحادية واقليم كوردستان.

وأضافت إن أعمال التطوير والتوسيع للثروة الحيوانية انطلقت خلال السنوات القليلة الماضية ونأمل بالوصول مراحل متقدمة في مجال الثروة الحيوانية والانتاج لتلبية احتياجات المواطنين.

وتشهد أسعار صرف الدولار إزاء الدينار في الاسواق المحلية العراقية ارتفاعا مستمرا ليصل خلال اليومين الماضيين نحو 161 ألف دينار، رغم إجراءات الحكومة بفتح منافذ لبيع العملة الأمريكية بالسعر الرسمي وهو 146 ألف دينار.