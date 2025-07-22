الدولار والدينار.. سعر الصرف يقترب من "الرسمي" في العراق

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، مقابل الدينار العراقي، صباح الثلاثاء، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 139000 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت امس الاثنين 139800 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن اسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 140000 دينار مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 138000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فإن الدولار سجل انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 139100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 138950 ديناراً مقابل 100 دولار.

يشار إلى أن سعر صرف الدولار الرسمي لدى البنك المركزي العراقي، يبلغ 132 ألف دينار، لكل 100 دولار، و(أكثر بقليل)، بحسب الفئة أو الجهة المستفيدة.