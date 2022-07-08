الدولار والحمى النزفية يضربان أضاحي العيد في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مختصون في ديالى، بانخفاض الإقبال على أضاحي عيد الأضحى والقدرة الشرائية بنسبة أكثر من 60% عن الأعوام الماضية بسبب مخاوف الأوبئة وارتفاع اسعار صرف الدولار الأمريكي التي انعكست على الأعلاف والمستلزمات البيطرية اللازمة.

والحق ارتفاع اسعار الدولار اضراراً جسيمة بأسواق المواشي والأضاحي في ديالى وعدة محافظات بعد ارتفاع أسعار الأعلاف والمستلزمات البيطرية اللازمة بحسب تاجر المواشي "جاسم الربيعي 40 عاما".

وأوضح الربيعي، لوكالة شفق نيوز، أن "ارتفاع اسعار الدولار خلال العامين الاخيرين تسبب بارتفاع اسعار المواشي بشكل كبير وكساد تجارتها في اغلب المحافظات وعزوف عن الاقبال نحو أسواق الأضاحي بنسبة أكثر من 60%"، مبيناً أن "أسعار الخراف ارتفعت من 250 الى 400 الف دينار واسعار العجول ارتفعت إلى مليون و700 الف كحد ادنى في الأسواق، ما سبب عزوفاً كبيراً على الأضاحي وأسواق المواشي".

ويرى الربيعي أن "ذبح الأضاحي في العيد مستحب دينيا وليس واجبا من الجانب الشرعي ما أدى الى اكتفاء الناس بالأضاحي لمرة واحد وعدم تكرارها هذا العام بسبب الوضع الاقتصادي وتدهور اسواق الماشية"، منتقداً "سوء ادارة ملف الثروة الحيوانية الذي اضر بجميع المربين وكبدهم خسائر جسيمة طالت حتى المواطن المستهلك".

بدوره أوجز الشيخ حميد العزاوي "رجل دين" في حديثه لوكالة شفق نيوز، "شروط الاضاحي وضوابطها، قائلاً إن "ذبح الاضاحي في العيد من الأمور المستحبة، وليس الواجبة وفق اعمار محددة يجوز التضحية بذبيحة واحدة نيابة عن العائلة او مشاركة عدة اشخاص باضحية واحدة ويكون ذبح الاضاحي بعد طلوع الشمس اول ايام عيد الاضحى او بعد صلاة العيد ".

وتابع، "اما في الحج فإن الاضاحي واجبة شرعا ولمرة واحدة في كل حجة خلال ايام العيد الاربعة، مبينا أن "أعمار الاضاحي التي تشمل النعجة ويشترط عمرها بـ 7 اشهر او دخولها الشهر الثامن، والعجول بأعمار سنتين فما فوق".

ووفقا لصاحب اشهر قنوات يوتيوب عربياً خاصة بالثروة الحيوانية ماجد الطليحي، والذي يغطي اغلب أخبار اسواق ومزارع المواشي والثروة الحيوانية في عدة محافظات، فأن ارتفاع اسعار الاعلاف الحيوانية والمخاوف من الاصابات بالحمى النزفية سبب عزوفاً كبيراً عن شراء الاضاحي في ديالى وحتى محافظات اخرى.

واكد الطليحي لوكالة شفق نيوز، أن ارتفاع اسعار المواشي وعدم قدرة المواطن على شراء الاضاحي ابرز اسباب العزوف مقارنة بالاعوام الاخرى الى جانب التضخيم والتهويل الاعلامي السلبي حيال مرض الحمى النزفية، ما سبب مخاوف ورعب في نفوس المواطن ودفعه الى الابتعاد عن اسواق المواشي بشكل واضح.

ولفت الطليحي الى ان العزوف عن الاضاحي ظاهرة طالت عدة بلدان عربية بحسب تواصله الإعلامي مع المختصين بالثروة الحيوانية في بلدان أخرى.

ويختم نقيب الأطباء البيطريين في ديالى محمود فرحان الشمري اسباب ودوافع العزوف عن الأضاحي في ديالى الى التخوف من اصابات الأغنام والأبقار والماعز بالحمى النزفية التي لا تظهر سريعا على الحيوان، ما دفع المواطن الى الابتعاد عن الأضاحي هذا الموسم الى حد كبير.

ودعا الشمري في حديثه لوكالة شفق نيوز، الى اقتناء الاضاحي من مصادر ومواقع الذبح والجزر السليم المزودة بشهادات واجازات بيطرية ومستوفية للشروط الصحية الى جانب الالتزام بشروط الوقاية الصحية والبيطرية.

واشار الشمري الى ان عوامل ارتفاع اسعار الدولار و الاعلاف بشكل كبير انعكس سلبا على الأسواق المحلية وارتفاع أسعار المواشي واللحوم بشكل ملحوظ وامتد ذلك الى الأضاحي هذا الموسم.

والأُضْحِيَّةُ (بتشديد الياء) هي إحدى شعائر الإسلام، التي يتقرب بها المسلمون إلى الله بتقديم ذبح من الأنعام وذلك من أول أيام عيد الأضحى حتى آخر أيام التشريق، وهي من الشعائر المشروعة والمجمع عليها.