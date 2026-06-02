الدولار مع الإغلاق .. بغداد بلا تغيير وانخفاض في أربيل

استقرت أسعار صرف الدولار الأميركي، في أسواق العاصمة العراقية بغداد، فيما انخفضت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق التعاملات مساء اليوم الثلاثاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد سجلت 153750 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار، وهي ذات المستويات المسجلة صباح اليوم.

وأضاف أن أسعار البيع في محال الصيرفة ببغداد استقرت عند 154250 ديناراً لكل 100 دولار، مقابل 153250 ديناراً لسعر الشراء.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار لتسجل 153650 ديناراً لكل 100 دولار للبيع، و153600 دينار للشراء.