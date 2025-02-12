الدولار مع الإغلاق.. انخفاض طفيف ببغداد واستقرارفي أربيل

شفق نيوز/ شهدت أسواق العاصمة العراقية بغداد انخفاضاً طفيفاً في أسعار الدولار الامريكي، بينما استقرت الأسعار في أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة مساء اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 150350 ديناراً مقابل 100 دولار، بعدما كانت الأسعار صباح اليوم 150400 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 151500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 149500 دينار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار استقراراً، حيث بلغ سعر البيع 150200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150100 دينار.