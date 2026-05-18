الدولار مع الإغلاق.. استقرار لدى بغداد وارتفاع طفيف في أربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

استقرت أسعار صرف الدولار الأميركي إزاء الدينار العراقي، في أسواق العاصمة بغداد، فيما سجلت ارتفاعاً طفيفاً في أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق التداولات، مساء اليوم الاثنين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد عند 154100 دينار مقابل كل 100 دولار، وهي ذات الأسعار المسجلة صباح اليوم.

وأضاف أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد بقيت مستقرة، حيث بلغ سعر البيع 154500 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 153500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار بشكل طفيف، إذ بلغ سعر البيع 153750 ديناراً مقابل 100 دولار، وسعر الشراء 153650 ديناراً مقابل 100 دولار.