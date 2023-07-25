الدولار مستمر بالصعود مقابل الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، في اسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي من الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 153700 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت الاسعار ليوم امس الاثنين 153000 دينار مقابل 100 دولار.

اما الاسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 155000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 153000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان البورصة سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 153700 دينار، وسعر الشراء 153650 دينارا مقابل 100 دولار.