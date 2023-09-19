الدولار مستمر بالارتفاع مقابل الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار، اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 157900 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت أسعار البيع ليوم امس الاثنين 157200 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 159000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 157000 دينار لكل 100 دولار .

اما في اربيل فان الدولار سجل ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 157200 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 157100 دينار مقابل 100 دولار.