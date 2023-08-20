الدولار مستمر بالارتفاع مقابل الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأحد، في اسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي من الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 154000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما كانت اسعار البيع صباح امس السبت الماضي 153800 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

اما الاسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد استقرت حيث بلغ سعر البيع 155000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 153000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان البورصة سجلت ارتفاعا حيث بلغ سعر البيع 154200 دينار، وسعر الشراء 154100 دينار مقابل 100 دولار.