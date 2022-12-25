الدولار مستمر بالارتفاع مقابل الدينار العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم 153450 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار صباح يوم امس السبت 152500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 153750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 152750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فإن اسعار الدولار في البورصة سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر الدولار البيع 153500 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 153400 دينار لكل 100 دولار امريكي.