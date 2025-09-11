الدولار مستقر مع ترقب بيانات التضخم وقرارات البنوك المركزية

شفق نيوز- متابعة

استقر الدولار في التعاملات الآسيوية، يوم الخميس، بعدما عزز انخفاض غير متوقع في أسعار المنتجين بالولايات المتحدة التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وينتظر المستثمرون بيانات التضخم الاستهلاكي الأمريكي المقرر صدورها لاحقاً اليوم.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% ليصل إلى 97.83، مسجلاً مكاسب لليوم الثالث على التوالي، بعد أن أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل انخفاض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.1% في آب/ أغسطس الماضي، مقابل ارتفاع بنسبة 0.7% في تموز/ يوليو الماضي.

وبالتوازي، يترقب المستثمرون قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة عند الساعة 12:15 بتوقيت غرينتش، حيث من المتوقع أن يبقي السياسة النقدية دون تغيير.

وعلى صعيد العملات، ارتفع اليورو بنسبة 0.04% إلى 1.1699 دولاراً قبيل اجتماع المركزي الأوروبي. واستقر الدولار مقابل الين عند 147.43 يناً بعد بيانات أظهرت ارتفاع أسعار الجملة في اليابان بنسبة 2.7% على أساس سنوي حتى آب/ أغسطس الماضي.

أما الدولار الأسترالي، فتراجع 0.1% إلى 0.66095 دولاراً بعدما لامس أعلى مستوياته منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 في الجلسة السابقة، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي 0.1% إلى 0.5936 دولاراً.

وسجل اليوان الخارجي 7.1184 يواناً للدولار بارتفاع 0.03%. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3525 دولاراً.