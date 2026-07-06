الدولار قرب أدنى مستوى له في أسبوعين

شفق نيوز- بغداد

اقترب الدولار الأميركي من أدنى مستوياته في أسبوعين خلال تعاملات يوم الاثنين، بعدما قلص المستثمرون رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في حين بقي الين الياباني تحت الضغط قرب أدنى مستوياته في 40 عاماً.

وسجل اليورو 1.1435 دولار، فيما بلغ الجنيه الإسترليني 1.3351 دولار، بينما استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند 100.9 نقطة.

وجاء تراجع الدولار عقب بيانات أظهرت تباطؤاً حاداً في نمو الوظائف الأميركية خلال حزيران، ما خفف من توقعات الأسواق بشأن تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر حزيران، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة.

في المقابل، استقر الين الياباني عند 161.57 ين للدولار، قريباً من أدنى مستوى له منذ عام 1986، وسط ترقب الأسواق لاحتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة، رغم تشكيك محللين في قدرة أي تدخل محتمل على تغيير اتجاهها بشكل دائم.