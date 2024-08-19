الدولار في هبوط هو الأخطر منذ 7 أشهر

شفق نيوز/ تراجع الدولار الأميركي، يوم الاثنين، إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر، مع ترقب المستثمرين لكلمة من المقرر أن يلقيها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في جاكسون هول.

ومن المرجح أن يشير باول في خطابه، الجمعة، إلى احتمال خفض أسعار الفائدة 25 أو 50 نقطة أساس.

وانخفضت احتمالات تبني خفض أكبر منذ أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي تضخما أكثر من المتوقع في قطاع الإسكان في يوليو، فضلا عن تقرير مبيعات التجزئة القوي للشهر ذاته.

وربما ينصب التركيز كذلك على ما إن كان باول سيشير إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في كل اجتماع في المستقبل. لكن ربما تبالغ الأسواق في تقدير المدى والسرعة التي من المرجح أن يتحرك بها البنك المركزي.

وقال يوجين إبستين رئيس قسم الهيكلة لأسواق أميركا الشمالية لدى مونيكورب بولاية نيوجيرزي الأمريكية "أعتقد أننا مازلنا عند نقطة تبرير خفض (أسعار الفائدة) في سبتمبر".

ومن المقرر أيضا يوم الأربعاء تقييم محضر اجتماع المركزي الأميركي لشهر يوليو، بحثا عن أي أدلة جديدة حول مسار سعر الفائدة المتوقع.

وانخفض مؤشر الدولار 0.34 بالمئة إلى 102.11، وكان قد وصل في وقت سابق إلى 102.00، وهو أدنى مستوى منذ الخامس من يناير كانون الثاني.

وتراجع الدولار 0.75 بالمئة إلى 146.48 ين بعد أن وصل في وقت سابق إلى 145.20 ين، وهو أدنى مستوى منذ السابع من أغسطس آب.