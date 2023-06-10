الدولار في كوردستان.. توقعات بتراجع أسعار الصرف بعد اقرار الموازنة

شفق نيوز/ تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في معظم أسواق اقليم كوردستان، اليوم السبت، وذلك بعد التصويت على مادة تخص سعر الصرف في قانون الموازنة العامة، وسط توقعات بتراجع تدريجي أكبر خلال الفترة المقبلة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية، إن سعر صرف الدولار تراجع صباح اليوم، قرابة ألف دينار عن يوم الخميس حيث استقر صباح اليوم بـ(146.250) ديناراً لكل 100 دولار، بينما كان يوم الخميس بـ (147.500).

وأضاف أن حركة بيع وشراء الدولار شهدت حركة متزايدة صباح اليوم، خصوصا عملية البيع علما أن عملية البيع شهدت يوم أمس الجمعة رواجا وبسعر لم يتجاوز (145.000) ألف دينار لكل 100 دولار .

وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد سجل سعر الدولار انخفاضا أيضاً، وبحسب مراسلنا في المدينة، فقد بلغ سعر البيع 146100 دينار، وسعر الشراء 146050 دينار مقابل 100 دولار.

بدوره كشف الخبير الاقتصادي اسماعيل محمد عبر حديثه لوكالة شفق نيوز، إن التصويت على المادة المتعلقة بتحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الاتحادية للعام الحالي أثر وسيؤثر أكثر على سعر صرف الدولار، ومن المتوقع أن يتراجع سعر الدولار تدريجيا خصوصا بعد إتمام إقرار الموازنة الاتحادية .

وبين اسماعيل انه بعد اقرار الموازنة سيتاح لرئيس مجلس الوزراء العراقي والوزارات الاتحادية التعامل بالمبالغ المخصصة لها من الموازنة والتي سيتم ضخها للشارع عن طريق تلك المؤسسات وهذه المبالغ ستنعكس بالتأكيد على حركة السوق وعلى سعر صرف الدولار خصوصا وان كل المؤسسات الحكومية تتعامل مع البنك المركزي العراقي الذي يعد الجهة الأكثر تاثيرات على حركة الأموال في الأسواق.

وفي هذا الحال، يقول محمد "يجب على البنك المركزي العراقي بيع كميات أكبر من الدولار لاستيعاب الطلب الذي سيواكب عمليات صرف الموازنة في إشارة إلى حاجة السوق إلى قرابة (350) مليون دولار يوميا، وهذا يعني ان الدولار سيزداد في الأسواق والدينار سيكون أقل، متوقعا أن يتخذ البنك المركزي العراقي اجراءات لضبط سعر الدولار .

فيما أوضح الخبير الاقتصادي كارزان محمود لوكالة شفق نيوز، إن استقرار سعر صرف العملة الأجنبية في الأسواق العراقية يتطلب خطوات جريئة لمنع تهريب الدولار، الذي يذهب إلى خارج البلد وتحديد لتركيا وإيران ولبنان، مؤكدا أن قرابة 60٪ من كميات الدولار التي يضخها البنك المركزي يوميا تذهب إلى الخارج .

وأقرّ مجلس النواب العراقي، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس المنصرم، سعر صرف الدينار العراقي بقيمة 1300 دينار مقابل الدولار الواحد، و إيراد مالي يبلغ 70 دولاراً لبرميل النفط الواحد.

ووفقاً لمواد قانون الموازنة التي صوتّ عليها مجلس النواب، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن الموازنة الاتحادية لسنة 2023 تبلغ 134 تريليوناً و552 ملياراً و919 مليوناً و63 ألف دينار.

وباحتساب إيرادات تخمينية من تصدير النفط الخام بسعر 70 دولاراً للبرميل الواحد، وبمعدل تصدير ثلاثة ملايين و500 ألف برميل يومياً، بضمنها 400 ألف برميل يومياً من نفط إقليم كوردستان، على أساس سعر صرف للدولار يعادل 1300 دينار للدولار الواحد.