الدولار فوق 156 الف دينار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأربعاء، في اسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان ليصل فوق 156 الف دينار.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي من الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا في الساعة الواحدة ظهرا، سعر صرف بلغ 156500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت الاسعار صباحا عن الافتتاح 154300دينار مقابل 100 دولار.

اما الاسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 157500 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 155500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان البورصة سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 156850 دينارا، وسعر الشراء 156750 دينارا مقابل 100 دولار.