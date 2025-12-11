الدولار غير ثابت مع إغلاق نهاية الأسبوع في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار الدولار في أسواق بغداد بشكل طفيف، فيما استقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان اليوم الخميس ، مع اغلاق البورصة في نهاية الاسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 143200 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 143100 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن، أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 143750 دينارا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 142750 دينارا مقابل 100 دولار. .

أما في اربيل فقد سجل الدولار استقرارا حيث بلغ سعر البيع 142100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141950 دينارا مقابل 100 دولار أمريكي.