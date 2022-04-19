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الدولار عند أعلى مستوى منذ 20 عامًا

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-19T11:16:06+0000
الدولار عند أعلى مستوى منذ 20 عامًا

شفق نيوز/ ارتفع الدولار الأمريكي في التعاملات الأوروبية المبكرة يوم الثلاثاء، حيث صعد إلى أعلى مستوى له في 20 عامًا مقابل الين الياباني، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية في توقع بيانات اقتصادية أمريكية قوية، مما عزز الزيادات الحادة في أسعار الفائدة.

في الساعة 3:20 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (07:20 بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.1 ٪ عند 100.873. وارتفع المؤشر إلى 101.02 في وقت سابق من الجلسة، متجاوزًا 101 للمرة الأولى منذ مارس 2020.

وقد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه في مارس، ومنذ ذلك الحين أعلن عن تحرك أكثر قوة في مايو، حيث أظهرت البيانات الأخيرة ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 8.5٪ في مارس، وهي أسرع زيادة سنوية منذ عام 1981

في حين أدت التوقعات برفع حاد لأسعار الفائدة إلى ارتفاع عائدات السندات الأمريكية، مع تداول عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات يوم الثلاثاء عند 2.851٪، متجاوزًا أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 2.884٪ الذي سجله يوم الإثنين.

وقال المحللون لدى مؤسسة نورديا في مذكرة إن: "الأسواق تسعر إجراءات البنك المركزي بقوة في هذه المرحلة، وقد ارتفعت أسعار الفائدة بسرعة".

وقد ساعد هذا الدولار على الارتفاع إلى أعلى مستوى له خلال 20 عامًا مقابل الين، مع ارتفاع زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.8٪ إلى 128.06، وهو ليس بعيدًا عن أعلى مستوى له منذ مايو 2002.

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