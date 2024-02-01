الدولار عند أعلى مستوى له خلال 7 أسابيع

شفق نيوز/ استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في سبعة أسابيع مقابل اليورو، يوم الخميس، والذي وصل إليه بعد استبعاد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول لفكرة خفض أسعار الفائدة في آذار/ مارس المقبل.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية بينها اليورو والين والجنيه الإسترليني، عند 103.60 دولارات في فترة ما بعد الظهر خلال التعاملات الآسيوية، بعد صعوده يوم الأربعاء 0.19%.

وهبط اليورو 0.12% إلى 1.0805 دولار، متراجعاً نحو أدنى مستوى منذ 13 كانون الأول/ ديسمبر 2023 والذي سجله يوم أمس الأربعاء عند 1.0795 دولار.

ونزل الجنيه الإسترليني 0.09% إلى 1.2676 دولار. ومن المرجح أن يبقي بنك إنكلترا أسعار الفائدة دون تغيير، لكن الأسواق تتوقع تخفيضها بحلول حزيران/ يونيو المقبل.

ومقابل العملة اليابانية، نزل الدولار 0.11% إلى 146.775 يناً بعد انخفاضه يوم أمس الأربعاء 0.47%.